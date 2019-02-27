В Пскове бывший замначальника исправительной колонии попался на взятках

Собранные Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа бывшему заместителю начальника ФКУ ИК №4 УФСИН России по Псковской области.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, органами следствия он обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
Установлено, что в феврале 2018 года сотрудник колонии в целях личного обогащения дважды получил от осужденных через посредников мелкие взятки за общее покровительство в пенитенциарном учреждении.
Преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.
Решением мирового судьи уголовное дело прекращено с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждое совершенное преступление.