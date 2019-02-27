Происшествия

Уголовное дело возбудят в отношении псковича, повторно севшего за руль в состоянии опьянения

В областном центре 25 февраля около 23 часов у дома №20 по Рижскому проспекту нарядом отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову была предпринята попытка остановки автомашины «Фольксваген Пассат». Однако, водитель иномарки проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение в сторону площади Ленина. Инспекторы ДПС организовали преследование автомашины правонарушителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УВМД по Псковской области.

На улице Петровской «Фольксваген» остановился. Водителя задержали. Им оказался мужчина, 1992 года рождения. У него имелись явные признаки опьянения. В ходе проведенного освидетельствования у гражданина установлено состояние опьянения.

В ходе проверки по оперативно-справочным учетам выяснилось, что с 2015 года по настоящее время данный водитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

На место происшествия была вызвана следственно – оперативная группа отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову. В настоящее время принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.