Происшествия

Пскович будет наказан за избиение знакомого

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении жителя Псковского района по уголовному делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый, находясь у продуктового магазина в селе Павы Порховского района, в ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему один удар в область нижней челюсти, что привело к ее перелому, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью собеседника.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 23 Порховского района суд для рассмотрения по существу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.