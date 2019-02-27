Происшествия

Житель порховской деревни будет наказан за кражу цифрового спутникового приемника

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по уголовному делу о тяжкой краже, совершенной с проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый, находясь в деревне Старые Буриги Порховского района поднялся на веранду ранее незнакомого ему дома и увидел дверь с замком, ведущую в сарай, пристроенный к дому. Далее, забравшись на крышу сарая, обвиняемый через отверстие в фронтоне крыши дома проник на его чердак, далее, подойдя к люку, ведущему из чердака в дом, проник в него. Оказавшись в доме, обвиняемый тайно, из корыстных побуждений похитил цифровой спутниковый приемник, находящийся под диваном в одной из комнат дома.

С похищенным имуществом обвиняемый с места происшествия скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.