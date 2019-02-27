Происшествия

Жилой дом сгорел в порховской деревне Большие Липки

В 22.15 27 февраля произошел пожар в жилом доме в деревне Большие Липки в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели дом и пристройка к нему. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек, от огня спасены 2 хозяйственные постройки.

В 02.47 28 февраля сгорел дачный дом на две половины в деревне Горбуны в Себежском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в счетчике. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек, спасены дом, 2 надворные постройки и баня.