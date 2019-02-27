Происшествия

Выходцы из Азии привлечены к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в Себеже

В Себежском и Пыталовском районах за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации привлечены к уголовной ответственности трое иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

Двое выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии прибыли в Россию еще в сентябре прошлого года с туристическими целями, но, как позже выяснилось, истинной целью молодых людей были страны Евросоюза. Реализуя свои планы, иностранцы прибыли в приграничный район Псковской области и скрытно по лесу выдвинулись в сторону сопредельного государства. В районе населенного пункта Посинь Себежского района, в непосредственной близости от линии границы, их задержали пограничники.

Решением Себежского районного суда нарушители признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст.322 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев.

Помимо этого, решением уже Пыталовского районного суда привлечен к уголовной ответственности 35-летний житель Латвии, задержанный в октябре прошлого года в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка». Иностранец намеревался попасть в Россию, заведомо зная, что въезд ему ограничен. В августе 2018 года Пермским краевым судом за нарушение режима пребывания на территории страны он был привлечен к ответственности в виде штрафа с административным выдворением. Тогда же иностранца уведомили под роспись об ограничении ему въезда в Россию и о предусмотренной российским законодательством ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Мужчину это не остановило, что в итоге обернулось для него судимостью и обязательством выплаты штрафа за совершенное преступление в размере 30 тысяч рублей.