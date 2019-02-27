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Супруги из Пскова привлечены к уголовной ответственности за предоставление квартиры наркозависимым знакомым для употребления наркотиков

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором Псковского городского суда супруги признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что в период времени с 25.08.2017 г. по 04.09.2018 г. супруги систематически предоставляли помещение своей квартиры, расположенной в доме №43 по Рижскому проспекту, ранее знакомым им наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, а женщине - в виде 2 лет.

Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.