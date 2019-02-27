Происшествия

В Печорском районе у сельхозорганизации похитили 8 металлических швеллеров

26 февраля в Печорском районе от здания мастерских одной из сельхозорганизаций свободным доступом совершена кража восьми металлических швеллеров общим весом в несколько сот килограммов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В данном противоправном деянии подозревается 33-летний безработный житель Печорского района. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В поселке Дедовичи 27 февраля текущего года из квартиры дома по улице Энергетиков свободным доступом совершена кража электрочайника и кроссовок. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Это – безработный, ранее судимый местный житель, 1979 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Палкино в период с 26 по 27 февраля из сарая у дома по улице Южной через незапертую дверь безработный, судимый 48-летний местный житель попытался похитить электрорубанок, «болгарку», набор ключей, DVD-диски и другое имущество. Он задержан. Ведется следствие.