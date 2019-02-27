Происшествия

Пскович доверился мошенникам и потерял 110 тыс. рублей

В Пскове в результате мошеннических действий неизвестных гражданин лишился денег. По версии следствия, в областном центре мужчине позвонили неизвестные лица, которые сообщили, что в отношении руководства организации, через которую в свое время горожанин приобрел товары медицинского назначения, возбуждено уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

И теперь ему, как потерпевшему, полагается солидная компенсация. Но для этого псковичу предложили сначала оплатить страховку и другие услуги.

В итоге гражданин перечислил на указанный счет 110 тысяч рублей. Однако, убедившись, что имеет дело с мошенниками, обратился за содействием в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.