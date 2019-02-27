Происшествия

Житель Новосокольников деревянной палкой разбил автомобиль и получил наказание

Прокуратурой Новосокольнического района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который 18 февраля 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории стоянки у здания автопавильона в Новосокольниках, беспричинно, из хулиганских побуждений, руками и деревянной палкой нанес не менее 25 ударов по автомобилю, разбив все стекла, причинив потерпевшему ущерб в размере 23 тыс. рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Приговором Новосокольнического районного суда гражданин признан виновным в совершении умышленного повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений и ему назначено наказание 1 год лишения свободы.

Учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, суд заменил наказание в виде 1 года лишения свободы на 1 год принудительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.

Приговор не вступил в законную силу.