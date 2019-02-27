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Пскович пытался украсть продукты из магазина, но был задержан росгвардейцами

28.02.2019 17:05|ПсковКомментариев: 2

27 февраля на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 18.30 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины продукты питания и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 30-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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