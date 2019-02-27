Пскович пытался украсть продукты из магазина, но был задержан росгвардейцами

27 февраля на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 18.30 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины продукты питания и попытался скрыться, не расплатившись за товар.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 30-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.