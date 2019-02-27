Происшествия

Фуры с польскими яблоками задержали псковские пограничники

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с сотрудниками Управления МВД России по Псковской области и Псковской таможни пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу партии плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, случай произошел в Себежском районе. Пограничники получили оперативную информацию о движении с территории сопредельного государства по проселочной объездной дороге двух грузовых автомобилей «Ман» и «Мерседес». Совместно с сотрудниками полиции и Псковской таможни транспортные средства были задержаны.

Как выяснилось, водители - граждане России - осуществляли перевозку запрещенной к ввозу продукции. Всего в грузовиках находилось порядка 16 тонн яблок польского происхождения, предназначенных, со слов перевозчиков, для реализации на территории нашей страны.

Помимо этого, в районе населенного пункта Палкино Невельского района стражи границы задержали два малотоннажных грузовых автомобиля «Пежо» и «Фиат» с яблоками и грушами неизвестного происхождения. Суммарный вес выявленных фруктов составил порядка 2300 килограмм . Необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарные сертификаты на перевозимый груз водители предоставить не смогли.

Все задержанные автомобили с грузами установленным порядком переданы компетентным органам для проведения необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.