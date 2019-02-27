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В Красногородске осужден местный житель, угрожавший убийством своей бывшей жене

Прокурором Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, угрожавшего убийством своей бывшей жене.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что 27 декабря 2018 года между бывшими супругами, которые в настоящее время совместно проживают в одной квартире, произошла ссора, и мужчина, не имея других аргументов, находясь в состоянии опьянения, взял в руку кухонный нож и стал угрожать женщине физической расправой. Ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности за данное преступление и также в отношении бывшей супруги.

С учетом позиции прокурора, мировой судья судебного участка №6 Красногородского района назначил наказание подсудимому в виде 8 месяце лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, суд возложил на подсудимого обязанность трудоустроиться, а также пройти обследование у врача нарколога на предмет заболевания алкоголизмом и при необходимости пройти соответствующее лечение.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.