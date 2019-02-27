Происшествия

В Опочке лжериелтор обманул женщину

Прокурор Опочецкого района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, установлено, что в декабре 2018 года неустановленное лицо, представившись сотрудником агентства недвижимости, введя в заблуждение женщину относительно аренды квартиры в г. Опочка, истребовало с последней денежные средства за оказание услуг по поиску сдаваемого в аренду жилья и оформления договора, тем самым, обманным путем завладело принадлежащими женщине денежными средствами в сумме 4 500 рублей.

В этой связи отделом дознания МО МВД России «Опочецкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).

Санкция ч.1 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.