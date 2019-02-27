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Незадекларированный самовар, изъятый в Шумилкино, оказался культурной ценностью

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино (российско-эстонская граница) Псковской таможни при таможенном контроле выявлен незадекларированный самовар, оказавшийся культурной ценностью.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, гражданин Российской Федерации вывозил с таможенной территории Евразийского экономического союза в багажном отделении своего автомобиля самовар со следами эксплуатации. О каком-либо перемещаемом им товаре, подлежащем декларированию, не заявлял ни письменно, ни устно.

Самовар был изъят и направлен на экспертизу.

Согласно заключению таможенного эксперта, самовар с гладким туловом формы «банка» на ступенчатом основании квадратной формы и с фигурными ножками; без декора, со снятым верхним слоем металла; с имеющимся на крышке плохо читаемым клеймом в виде текста «Фабрика» товарищества А.З..ХР…НА», относится к концу XIX - началу XX вв. Экспертизой установлено, что клеймо принадлежит фабрике А.Захряпина (фабрика товарищества А.Захряпина сыновей). Эта медеобрабатывающая фабрика, выпускавшая церковную утварь и самовары, была создана в 1848 году в Переславле, закрыта в первые годы после революции 1917 года.

Самовар относится к категории культурных ценностей, как предмет бытового назначения, созданный более 100 лет назад, и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804 – 1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей».

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении проводится расследование.