Происшествия

Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Опочке



1 марта около 2 часов ночи в Опочке сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, который пытался совершить кражу из охраняемого магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, на пункт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в магазине на улице Романенко. Информация о происшествии была незамедлительно передана экипажу группы задержания, который через считанные минуты прибыл на место.



При осмотре здания росгвардейцы обнаружил следы проникновения – взломанный роллет и разбитое окно, из которого выпрыгнул молодой человек и попытался скрыться. Злоумышленник задержан сотрудниками Росгвардии, им оказался 16-летний местный житель.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.