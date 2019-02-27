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Происшествия

Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Опочке

02.03.2019 11:10|ПсковКомментариев: 0


1 марта около 2 часов ночи в Опочке сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, который пытался совершить кражу из охраняемого магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, на пункт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в магазине на улице Романенко. Информация о происшествии была незамедлительно передана экипажу группы задержания, который через считанные минуты прибыл на место.

При осмотре здания росгвардейцы обнаружил следы проникновения – взломанный роллет и разбитое окно, из которого выпрыгнул молодой человек и попытался скрыться. Злоумышленник задержан сотрудниками Росгвардии, им оказался 16-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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