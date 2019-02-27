Происшествия

В Псковском районе машина провалилась под лед, есть погибший

Ночью 3 марта, в 3:25 в ГУ МЧС России по Псковской области от заявителя поступила информация о том, что в Псковском районе вблизи деревни Наволок под лед реки Каменка провалился автомобиль «Форд Фиеста».

В автомобиле находились 4 человека, трое из которых самостоятельно выбрались из машины. Пострадавшие были госпитализированы и доставлены в Псковскую областную больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сегодня из реки Каменка было извлечено тело мужчины 1988 года рождения, который не смог выбраться из машины.

Очевидцы сообщают о возможном столкновении автомобиля с кораблем.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Напоминаем о том, что выезд на автомобильном транспорте на лед в Псковской области запрещен.