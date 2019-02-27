Происшествия

«Пироман» поджигает дачи в СНТ «Юрьевские горы» в Печорском районе

В 20.23 2 марта сгорел дачный дом в СНТ «Юрьевские горы» в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Это уже вторая дача, пострадавшая в СНТ «Юрьевские горы» от рук неизвестного злоумышленника. Дачный дом сгорел в 20.30 28 февраля.

В 07.16 3 марта в ГСК «Западный» на улице Новосокольнической в городе Великие Луки выгорел гараж по всей площади, в соседнем гараже закопчен ВАЗ-2106. Предварительно, причиной возгорания стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек, спасены 6 гаражей и автомобиль.