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В Великих Луках на улице умерла женщина

04.03.2019 10:31|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках на улице умерла женщина. Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник, знакомый с ситуацией, у дома 17 на проспекте Гагарина прохожие  обнаружили тело женщины.

Позже было установлено, что гражданка умерла от сердечного приступа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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