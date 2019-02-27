Происшествия

В Великих Луках на улице умерла женщина

В Великих Луках на улице умерла женщина. Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник, знакомый с ситуацией, у дома 17 на проспекте Гагарина прохожие обнаружили тело женщины.

Позже было установлено, что гражданка умерла от сердечного приступа.