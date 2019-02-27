Происшествия

В Пскове нашли фальшивые 500 евро

В Пскове выявлена банкнота достоинством 500 евро с признаками подделки. Обнаружили ее 1 марта в финансовом учреждении областного центра. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.