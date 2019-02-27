Происшествия

В Псковской области запретили ввоз более 2000 саженцев, следовавших из Словакии в Казахстан

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз саженцев декоративных растений для открытого грунта. Подкарантинная продукция с указанием стран происхождения – Нидерланды, Германия, Коста-Рика, следовала автомобильным транспортом из Словакии в Республику Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В результате контрольно‒надзорных мероприятий инспекторами управления было установлено, что на маркировочных этикетках растений не полностью указаны сведения о грузе, а именно отсутствует информация о стране происхождения, заявленная в фитосанитарном сертификате.

Ввоз 2143 саженцев декоративных растений на территорию Евразийского экономического союза запрещен.