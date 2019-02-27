Происшествия

Почти 44 тонны какао-бобов из Кот-д-Ивуара не пересекли границу Псковской области

Почти 44 тонны какао-бобов из Кот-д-Ивуара следовали в адрес кондитерской фабрики Нижнего Новгорода. 27 февраля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем железнодорожном пункте пропуска «Печоры-Псковские» запрещен ввоз 43,8 тонн какао-бобов. Продукция, произведённая в Кот-д-Ивуаре, следовала железнодорожным транспортом из Эстонии в Нижний Новгород в адрес «Сормовской кондитерской фабрики», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе проведения документарной проверки инспекторами управления установлено, что в реэкспортном фитосанитарном сертификате, выданном Национальной организацией по карантину и защите растений Эстонии, указан неверный номер фитосанитарного сертификата страны происхождения. Таким образом, убедиться в достоверном происхождении товара оказалось невозможным.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.