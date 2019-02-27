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В Великих Луках арестовали участок неплательщика, задолжавшего больше миллиона рублей

Судебным приставом-исполнителем УФССП России по Псковской области наложен арест на земельный участок с расположенными на нем постройками жителя Великих Лук, который задолжал больше миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УФССП по Псковской области.

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Сводное исполнительное производство в отношении должника было возбуждено в великолукском отделе. В соответствии с данными 7 исполнительных производств, общая сумма долга должника составляла более 1,3 миллиона рублей. Данная задолженность должна быть взыскана в пользу кредитных организаций и налоговых органов.

В процессе работы над исполнительным производством, было установлено, что единственное, чем может быть покрыта данная задолженность - это недвижимое имущество, расположенное в Великих Луках (жилое здание, земельный участок и объект незавершенного строительства). Данные объекты имущества были подвергнуты судебным приставом-исполнителем описи и аресту, на общую сумму в миллион рублей.

Судебный пристав-исполнитель вправе применить предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве» меры принудительного исполнения. К таким мерам относится, в частности, обращение взыскания на имущество должника. Арест имущества является средством понуждения должника к оплате имеющихся задолженностей, так как многие граждане не хотят расставаться со своим имуществом и сразу же, после ареста, находят денежные средства для оплаты имеющихся долгов.

После сбора необходимых документов в отношении имущества должника, если задолженность не будет погашена, здания с земельным участком, будут выставлены на публичные торги. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения имеющихся задолженностей.