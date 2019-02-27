Происшествия

У великолучанки похитили сумку в торговом центре

В Великих Луках 27 февраля при оплате кредита в банке на проспекте Ленина девушка 1995 года рождения обманула банковского сотрудника и завладела денежными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции города. Ущерб составил 5000 рублей. По данному факту проводится проверка.

В торговом центре Великих Лук ограбили женщину. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 1 марта у женщины 1966 года рождения в торговом центре «Весна» из рук вырвали сумку с имуществом. Ущерб составил 5000 рублей. По данному факту проводится проверка.