Происшествия

8 металлических труб украли с территории опочецкого «Псковпассажиравтотранса» местные жители

Приговором Опочецкого районного суда двое местных жителей признаны виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 18 августа 2018 года в дневное время мужчины, с целью поиска лома черного металла, находясь около забора, огораживающего территорию опочецкого филиала «Псковпассажиравтотранс» со стороны улицы Автозаводская, увидев, что в данном месте конструкция забора состоит из металлических труб, вступили в преступный сговор совершить совместно кражу восьми металлических труб конструкции забора.

Реализуя свой преступный умысел, вытащили восемь врытых в землю металлических труб весом по 34 кг каждая стоимостью 10 рублей за 1 кг, тем самым тайно похитили принадлежащее «Псковпассажиравтотранс» имущество, причинив последнему материальный ущерб.

Мужчинам назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.