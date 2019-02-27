Происшествия

4 тонны польских яблок задержали на границе в Невельском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали в Невельском районе три партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

При осуществлении пограничной деятельности в районе населенного пункта Доминиково задержан автомобиль марки «Газель» под управлением гражданина России 1970 года рождения. В кузове транспортного средства стражи границы обнаружили порядка 4 тонн яблок польского происхождения.

Аналогичный случай произошел в населенном пункте Палкино. Пограничники задержали малотоннажный грузовой автомобиль марки «Рено», в котором 59-летний гражданин сопредельного государства пытался ввезти в Россию более 500 килограмм яблок и картофеля неизвестного происхождения.

А в районе населенного пункта Лобок сотрудники управления остановили для проверки документов легковое транспортное средство марки «Форд», в багажном отделении которого обнаружили более 500 килограмм лома цветного металла.

Во всех случаях необходимые товарно-сопроводительные накладные и сертификаты водители предоставить не смогли ввиду их отсутствия.

После проведения с водителями профилактических бесед разъяснительного характера их автомобили вместе с грузами были переданы установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений по каждому факту.