Происшествия

В Пскове остановили нетрезвых водителей из Порхова и Палкино

Псковские полицейские остановили нетрезвых водителей из Порхова и Палкино, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре утром 1 марта у дома по Рижскому проспекту стражи порядка остановили легковушку «ВАЗ - 2114», которой управлял нетрезвый 32-летний житель поселка Палкино. В Пскове 2 марта на улице Коммунальной дорожной полицией был остановлен автомобиль «ГАЗ -31105», за рулем которого находился нетрезвый пскович 1979 года рождения. А 3 марта по улице Петровской в Пскове на «Форде» следовал 25-летний житель города Порхова, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 1 марта в Порхове у дома по улице Плеханова полицейские остановили «ВАЗ - 21102». Выяснилось, что за рулем машины находился 49-летний местный житель. Он тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.