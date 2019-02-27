Происшествия

Три попытки контрабанды сигарет пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли сразу три попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» при совместном со специалистами контрольных служб осмотре грузового состава, следовавшего на выезд из Российской Федерации, в полостях боковых ребер жесткости и в технологических полостях колесных пар пяти полувагонов с углем пограничники обнаружили более 770 пачек сигарет.

Другой случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», куда в зону паспортного контроля на выездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Мерседес» под управлением 59-летнего жителя одного из сопредельных государств. В ходе осмотра его транспортного средства стражи границы выявили порядка 70 пачек сигарет, укрытых в отделении для люка в крыше автомобиля.

Еще один инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». В пассажирском поезде сообщением «Москва-Рига» при совместном осмотре одного из вагонов пограничники обнаружили более 150 пачек табачной продукции, укрытой в багажном отделении нижней полки спального места.

Во всех случаях выявленные сигареты изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.