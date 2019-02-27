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В Печорском районе гражданин Эстонии осужден на 4 года из-за покушения на убийство

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение в суде с участием присяжных заседателей по уголовному делу в отношении гражданина Республики Эстония. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступления - покушение на убийство, то есть на умышленное причинением смерти другому человеку.

В суде установлено, что 25 ноября 2017 года около 20.00 мужчина, находясь около дома №30 по улице Изборская в деревне Новый Изборск Печорского района, держа в руках охотничье ружье марки «ИЖ-27М», принадлежащее его знакомому, снарядил его двумя охотничьими патронами, после чего умышленно, с целью убийства местного жителя произвел выстрел из охотничьего ружья в область спины последнего, от которого тому был причинен тяжкий врез здоровью.

Смерть потерпевшего не наступила по независящим от виновного обстоятельствам в связи с оказанием своевременной медицинской помощи в псковской областной клинической больнице.

По результатам судебного разбирательства коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.