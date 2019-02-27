Происшествия

Великолучанка хотела сдать комнату и лишилась 24 тысяч рублей

4 марта жительница Великолукского района на сайте в интернете разместила объявление о сдаче комнаты. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов снять комнату и даже перечислить предоплату, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города Великие Луки.

Гражданка сообщила реквизиты своей карты, после чего у нее списали 24 000 рублей. Сотрудники полиции выяснили, что номер, с которого звонили великолучанке, зарегистрирован в Свердловской области.

По данному факту проводится проверка.