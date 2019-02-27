Происшествия

2 года тюрьмы грозит псковичу за кражу смартфона у сводного брата

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Пскова 1985 года рождения, который совершил кражу у своего сводного брата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе дознания установлено, что в начале февраля 2019 года ранее судимый житель города Пскова пришел в гости к сводному брату и, пока последний спал, похитил принадлежащий ему смартфон. Похищенный мобильный телефон стоимостью 4 000 рублей ранее судимый «брат» продал в этот же день, вырученные от продажи денежные средства потратил на спиртное.

Максимальное наказание в виде лишения свободы за данное преступление - 2 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.