Происшествия

«Электрик» похитил 22 плафона из подъездов в Пскове

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В один из дней сентября 2018 года 40-летний мужчина вместо того, чтобы устроиться на работу, решил похитить плафоны в одном из подъездов новостройки по Ижорского батальона. Похитив плафон, он продал его на рынке. Впоследствии он приходил и похищал так плафоны еще 4 раза.

Жители подъезда заметили пропажу плафонов. Однажды собственник квартиры в доме, где мужчина похищал плафоны, увидел, как последний откручивает плафон. На вопрос о том, что он делает, мужчина представился электриком дома. Молодой человек предложил «электрику» сфотографироваться, на что последний согласился. Фотографию улыбающегося «электрика» молодой человек предоставил сотрудникам полиции, которыми был установлен похититель.

Установлено, что всего виновный похитил 22 плафона на сумму свыше 4 тысяч рублей, часть из которых он продал, а часть была изъята сотрудниками полиции у знакомых по месту жительства «электрика».

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.