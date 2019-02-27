Происшествия

20 лет тюрьмы грозит псковичу, убившему двух женщин

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого мужчины 1976 года рождения.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами статьи 105 (убийство двух лиц, совершённое группой лиц и сопряжённое с изнасилованием) и статьи 131 УК РФ (изнасилование).

В ходе предварительного расследования установлено, что в конце июня 2014 года в вечернее время обвиняемый в квартире дома по улице Гагарина изнасиловал ранее ему не знакомую женщину 1964 года рождения, после чего совместно со своим подельником убил ее и хозяйку квартиры 1948 года рождения.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми, но в результате слаженной работы следственных и оперативных подразделений удалось установить злоумышленников, в том числе благодаря идентификации последних по биологическим следам, изъятым на месте происшествия.

Санкция наиболее строго наказания по данным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.