Происшествия

В Пскове при пособничестве сотрудника таможни злоумышленники провезли фуру сигарет на 48 млн рублей

Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России в отношении заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино Псковской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и в отношении иных неустановленных лиц, по факту совершения контрабанды табачных изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ).

По версии следствия, заместитель начальника таможенного поста осуществил выпуск на таможенную территорию Евразийского экономического союза контрабандных табачных изделий на общую стоимость более 48 млн. рублей, что привело к необоснованному выпуску незадекларированных подакцизных товаров и сокрытию факта совершения преступления,предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ.

Расследование уголовного продолжается.