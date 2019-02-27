Происшествия

В Невеле осужен гражданин Грузии, пытавшийся пересечь границу ради любимой

Невельским районным судом Псковской области за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации осужден гражданин Грузии, сообщили Псковской Ленте Новосетй в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В октябре прошлого года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при осуществлении контроля за соблюдением режима государственной границы в Невельском районе задержали гражданина Грузии, следовавшего в поезде с территории Республики Беларусь в Россию. У 44-летнего иностранца в документах на право пересечения государственной границы отсутствовала российская виза.

Как в ходе разбирательства пояснил сам задержанный, его цель попасть в Россию любым путем основывалась на желании повидаться с невестой, которая проживает в северной столице нашей страны. Реализуя свой преступный умысел, он решил следовать в Россию транзитом через Республику Беларусь.

Молодой человек полностью осознавал, что между Россией и Грузией установлен визовый режим, а за нарушение российского законодательства ему грозит уголовная ответственность. Не смотря на это, он осознанно пошел на совершение преступления.

Решением Невельского районного суда за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации гражданин Грузии признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей, назначенное наказание смягчено до 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.