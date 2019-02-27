Происшествия

Возбуждено дело о незаконном ввозе в Псковскую область медтехники стоимостью более 1,5 млн рублей

В Псковской области возбудили уголовное дело по факту незаконного ввоза незарегистрированной медицинской техники, стоимость которой - свыше 1,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре России.

«В регионе ответственности Псковской таможни Северо-Западного таможенного управления под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления помещено 38 иностранных реабилитационных передвижных электрических подъемников общей стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, с освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость, как важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники», - сообщили в ведомстве.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, сведения о ввезенных медицинских изделиях с максимальной нагрузкой до 125 и до 250 килограммов в соответствующем Государственном реестре медицинской техники отсутствуют, а действие выданных Службой регистрационных удостоверений распространяется только на подъемники с максимальной нагрузкой до 150 килограммов.

По результатам рассмотрения, направленных в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 27 февраля 2019 года возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ.