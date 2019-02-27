Происшествия

Во время земляных работ поврежден газопровод в Пскове на Владимирской

При производстве земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией работниками строительной организации был поврежден газопровод низкого давления по улице Владимирской, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

От газоснабжения отключены 24 многоквартирных и 1 частный дом. Восстановительные работы ведутся.

Для безопасного восстановления газоснабжения абонентам необходимо перекрыть краны и вентили перед газоиспользующим оборудованием.