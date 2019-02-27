Происшествия

После аварии на улице Владимирской в Пскове подачу газа восстановят только 6 марта

На данный момент авария на газопроводе на улице Владимирской в городе Пскове локализована. Но в связи с тем, что в поврежденный газопровод попало большое количество воды, аварийно-восстановительные работы займут, по предварительной оценке, не меньше суток, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Пуск газа в многоквартирные дома запланирован по завершению аварийно-восстановительных работ на наружном газопроводе и начнется ориентировочно во второй половине дня 6 марта.

Напомним, что сегодня, 5 марта, при производстве земляных работ был поврежден газопровод низкого давления по улице Владимирской.