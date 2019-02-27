Происшествия

В Псковской области мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера, в результате которых потерпевшая скончалась

4 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в бане в одном из населенных пунктов тела женщины с телесными повреждениями в области половых органов. Согласно данным медицинского судебного исследования, пострадавшая скончалась в результате массивной кровопотери. По данному факту следственными органами следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления - совершение действий сексуального характера, повлекших смерть потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По версии следствия, к преступлению причастен знакомый потерпевшей, который 2 марта, удовлетворяя свою половую потребность, причинил потерпевшей телесные повреждения, в результате которых она скончалась. Спрятав тело за диваном, он скрылся с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.