Происшествия

Комплектующие для серверного оборудования на 450 тыс. рублей пытался незаконно провезти россиянин через псковскую границу

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации комплектующих частей для серверного оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В зону паспортного контроля на въездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Форд» с регистрационными знаками Оренбургской области под управлением 54-летнего россиянина.

При стандартном опросе водителя о возможном наличии в транспортном средстве укрытых от контрольных органов предметов, сотрудник управления обратил внимание на реакцию мужчины в отношении уточняющих вопросов. Он заметно нервничал и проявлял раздражительность.

Сомнения пограничников рассеялись, когда в ходе осмотра салона и багажного отделения автомобиля среди личных вещей они выявили значительное количество электронной техники, завернутой в полиэтиленовые пакеты.

Как выяснилось, мужчина пытался ввезти в Россию 34 контрольных модуля и 5 систем охлаждения для серверного оборудования, которое используется для производства криптовалюты.

По предварительной оценке примерная стоимость выявленного товара составила порядка 450 тысяч рублей.

Выявленная и изъятая техника передана сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующего решения.