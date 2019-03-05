Происшествия

27-летняя жительница Струг Красных может получить до 10 лет тюрьмы за ножевое ранение знакомому

Прокурор Стругокрасненского района утвердил обвинительное заключение в отношении 27-летней местной жительницы, которая в конце сентября 2018 года в ходе распития спиртных напитков, на почве личных неприязненных отношений, нанесла 31-летнему мужчине один удар ножом в область груди, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Таким образом, она обвиняется в совершении преступления - причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело направлено в Стругокрасненский районный суд для рассмотрения по существу.

Девушка может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.