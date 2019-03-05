Происшествия

450 часов обязательных работ получил житель Пустошки за ДТП, в котором пострадал его сын

Прокуратурой Пустошкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В судебном заседании установлено, что 22.05.2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем, не справился с управлением и выехал на встречную полосу автомобильной дороги, расположенной в деревне Речка Пустошкинского района, где совершил столкновение с бетонным ограждением моста.

В результате столкновения несовершеннолетнему сыну автовладельца, находящемуся в момент аварии на заднем пассажирском сидении, причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 450 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.