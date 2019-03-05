Происшествия

В результате ссоры с соседом великолучанин получил ножевое ранение

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлен местный житель, подозреваемый в умышленном причинении гражданину телесных повреждений.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

В Великих Луках 4 марта из общежития по улице Зверева в больницу с ножевым ранением был доставлен 46-летний горожанин. По имеющимся данным, у пострадавшего произошла ссора с одним из соседей по общежитию. И в ходе возникшей драки великолучанина ударил ножом его оппонент.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался не работающий, ранее судимый житель Великих Лук, 1979 года рождения. Мужчина дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.