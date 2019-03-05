Происшествия

Из-за поджога сгорели два автомобиля в великолукской деревне Рыканово

В 03.06 7 марта поступило сообщение о возгорании в автомобиле в деревне Рыканово в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорел автомобиль «Тойота Камри» 2017 года выпуска. В автомашине «Форд Фиеста» 2015 года выпуска выгорели моторный отсек и передняя часть салона. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 06.44 6 марта на улице Алтаева в городе Пскове в автомобиле «Ауди-100» 1989 года выпуска выгорел моторный отсек. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

В 17.36 6 марта на улице Пригородной в городе Пустошке произошло возгорание в автомобиле «Джип Чероки» 1993 года выпуска. Огнем повреждены отсек двигателя и передняя панель в салоне. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в двигателе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.