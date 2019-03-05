Происшествия

Поджог стал причиной возгорания в квартире в поселке Хилово

В 15.19 6 марта поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире в многоквартирном доме на улице Новой в поселке Хилово Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара на балконе огнем повреждена обшивка потолка на площади 3 кв. метра и оконная рама на площади 0,5 кв. метра. Предварительно, причиной пожара стал поджог. Возгорания потушено до прибытия спасателей.

В 06.45 6 марта в дачном доме в деревне Березница Островского района огнем повреждены комната, кухня и кровля на площади 10 кв. метров. Предварительно, пожар произошел из-за неисправности печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человек, от огня спасены 2 дачных дома и баня.

В 23.59 6 марта в одноэтажном здании на улице Зеленой в городе Порхове огнем повреждена бытовка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.