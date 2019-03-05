Происшествия

21-летний житель Невеля осужден за ДТП со смертельным исходом

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступления - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также повлекшее по неосторожности смерть человека.

В судебном заседании установлено, что 31 октября 2018 года около 2.00 часов мужчина, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения Российской Федерации, в связи с чем совершил наезд на шедших по проезжей части дороги в попутном ему направлении пешеходов, после чего с места ДТП скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, а второму - тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью со смертельным исходом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении.