Происшествия

Третий день больше двух тысяч человек остаются без газа в Пскове

Жители улицы Владимирской в деревне Родина Псковского района с 5 марта остаются без газа. Как сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ, по состоянию на 08.00 7 марта аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, 5 марта в 15.05 у дома № 10 на улице Владимирской при производстве несогласованных земляных работ нарушена целостность полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 160 миллиметров. В результате аварии прекращено газоснабжение 2 386 абонентов. Работа газопровода до сих про не восстановлена.