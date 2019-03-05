Происшествия

В Псковской области продолжают разыскивать мужчину, носившего куртку цвета хаки

В Псковской области сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Печорский» продолжают поиски Сергея Юрьевича Пашковского, 1973 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот житель деревни Замошье Лавровской волости Печорского района 24 октября ушел из дома в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее он проживал в Санкт-Петербурге.

Приметы мужчины: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Пашковского, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам: 8(811-48) 2-33-19 или 02.