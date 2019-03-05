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В Себеже за нарушение правил пересечения госграницы задержали ранее судимого мужчину

09.03.2019 10:14|ПсковКомментариев: 0

В Себеже сотрудниками Пограничного управления и Управления ФСБ России по Псковской области задержан гражданин России, ранее судимый за распространение через Интернет экстремистских материалов, за нарушение установленных правил пересечения госграницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России, нарушителя задержали на железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда прибыл поезд международного следования сообщением «Рига – Москва». В ходе осуществления пограничного контроля специалисты выявили россиянина, следовавшего через границу по внутреннему паспорту, что является нарушением установленных правил ее пересечения.

В ходе проведения разбирательства и подтверждения личности задержанного выяснилось, что 25-летний молодой человек был ранее судим. В 2015 году он рассылал видео- и аудиофайлы, подготовленные боевиками в ходе ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Совершение подобных действий попадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. В том же году россиянина привлекли к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

По результатам проведенных административно-процессуальных действий за нарушение режима государственной границы молодой человек привлечен к ответственности в виде штрафа.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает, что за совершение подобных действий российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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