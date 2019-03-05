Происшествия

Участник конкурса по поеданию блинов скончался после присуждения ему победы

Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК. Инцидент произошел на одной из городских масленичных площадок.

«Мужчина принимал участие в этом конкурсе, уже был объявлен победителем. Отошел в сторонку, и вдруг сделалось плохо - упал. Скорая уже констатировала смерть», - рассказал собеседник агентства.

Как сообщает местное издание «Зебра ТВ», 45-летнему мужчине пытались оказать первую помощь, но тщетно.

Пока неизвестно, что стало истинной причиной смерти. В правоохранительных органах призвали дождаться результатов вскрытия.